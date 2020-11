Napoli, Carlo Alvino difende Victor Osimhen: “La città lo deve adottare”

Carlo Alvinoha rilasciato alcune dichiarazioni su Victor Osimhen ai microfoni di ‘Porompomperoperò, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. “Victor Osimhen è un grande talento e trovo ingiusto attaccarlo. Mi piacerebbe sentire altre cose sul suo conto, la città lo deve adottare, perché si tratta di un ragazzo perbene e che ci regalerà tante gioie. Si tratta di un giovane dagli enormi margini di miglioramento, e non dobbiamo dimenticare che il Napoli non l’ha preso dal Real Madrid, bensì dal Lille, perché può ancora crescere”.

“Il Napoli ha fatto un investimento multimilionario, ma ci è riuscito perché la sua dirigenza non ha le pezze al sedere e, quando va in un istituto bancario, gli stendono i tappeti rossi, a differenza di qualcun altro. Il valore di Osimhen è indiscutibile. Mi assumo la responsabilità di ciò che dico e faccio il presuntuoso, anche se non è mia abitudine: chi lo critica, fidatevi, o non ne capisce di calcio o parla per partito preso perché è un anti-Napoli. Come dicevano i latini: tertium non datur”.