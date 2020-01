TUTTOSPORT – “Demme più Lobotka: il Napoli raddoppia”

“Colpo su colpo!” è il titolo di apertura di Tuttosport in edicola oggi, riferito alla sfida tra Inter e Juventus per aggiudicarsi Sandro Tonali del Brescia. Nell’ambito delle strategie di Paratici per questo mercato invernale e per quello estivo, molte operazioni sembrano dipendere dalla permanenza di Emre Can. I nerazzurri si guadagnano anche il titolo “Young, sì a Conte, ma lo United fa muro”. Il capitano della squadra inglese ha già dato il suo ok al trasferimento, ma non basta.

“Barrow e Ibanez: due regali per Sinisa” è invece il titolo riferito al mercato del Bologna. Spazio anche al Napoli, che ha chiuso due colpi in poco tempo. “Demme più Lobotka: il Napoli raddoppia”. Cristiano Giuntoli ha conquistato il centrocampista e capitano del Lipsia, ma non si accontenta e cerca di strappare il sì anche al Celta Vigo per lo slovacco. Paradossalmente, Diego Demme arriverà prima e chissà che non giochi contro la Lazio.