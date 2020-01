CDS – Napoli, la cessione di Faouzi Ghoulam sembra impossibile

Continuano i problemi per la cessione diFaouzi Ghoulam, ormai ai margini del progetto del Napoli. Dopo l’ultimo infortunio il terzino non è più tornato quello di prima. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è il rischio concreto di non completare alcun trasferimento. Nel 2017, al momento della firma del rinnovo, l’algerino riuscì grazie al suo agente Mendes riuscì a ottenete un bonus da 12 milioni di Euro. 6 milioni da riscuotere entro il primo febbraio e altri 6 entro il primo settembre. In pratica, per non perderlo a zero il Napoli decise di “ricomprarlo” e ora fatica a venderlo.

Il Marsiglia non rappresenta più una pista percorribile. In Italia non ci sono squadre interessate. Il giocatore va prima recuperato e non è detto che possa tornare a giocare ad alti livelli. Un vero peccato. Faouzi Ghoulam stava attraversando un periodo d’oro quando si è fatto male. In due anni il Napoli non è ancora riuscito a sostituirlo.