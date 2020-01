Calciomercato Napoli, galeotta fu quella telefonata tra Diego Demme e Gennaro Gattuso…

C’è stato già un contatto tra Diego Demme, e Gennaro Gattuso. Il loro è stato un colloquio telefonico avvenuto nei giorni scorsi, come spiega La Gazzetta dello Sport. Il ragazzo, il cui padre è tifoso azzurro, ha scambiato qualche battuta in calabrese con l’allenatore che lo voleva già ai tempi del Milan. Rino Gattuso si riconoscerebbe proprio in lui. Il mister apprezza anche il fatto che abbia indossato la fascia da capitano nel Lipsia, attualmente capolista in Bundesliga. Diego Demme ha 28 anni e ha già esordito nella Nazionale tedesca, vincendo anche la Confederations Cup del 2017, pur rimanendo in panchina. Sabato potrebbe già debuttare con la maglia del Napoli contro la Lazio, nella delicata sfida dell’Olimpico.

Il Napoli soffre soprattutto a centrocampo, dove Fabian Ruiz non sta rendendo come si sperava. Quello di Diego Demme è chiaramente un colpo a sorpresa, del quale nessun giornale italiano aveva parlato prima. Un’ottima mossa di Cristiano Giuntoli, almeno dal punto di vista mediatico. Resta da capire come renderà il giocatore in campo.