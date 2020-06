TUTTOSPORT – “Dammi la Coppa!”

“Dammi la Coppa!” è il titolo principale dell’edizione di Tuttosport di oggi, dedicato alla finale di Coppa Italia. Ore 21, diretta su Rai 1: Napoli-Juventus all’Olimpico assegna il trofeo. Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri cercano il primo successo italiano da quando solo allenatori. “Ringhio”: “Vogliamo vincere per i napoletani”. Maurizio Sarri: “Il passato? Conta solo la mia squadra”.

Tutto pronto dunque per l’atto conclusivo della Coppa Italia, chiaro anche il programma: il Napoli, stanotte, è rimasto in ritiro all’Hotel Britannique, lo stesso che ha ospitato gli azzurri prima della gara con l’Inter. Per il quotidiano piemontese si tratta di una scelta legata anche alla scaramanzia per il buon esito della precedente sfida, con la qualificazione in finale di Coppa Italia. Oggi la partenza per Roma in treno e il rientro, sempre in treno, è previsto subito dopo la partita, in nottata. Sperando che il capitano Lorenzo Insigne possa portare con sé la coppa che manca dal 2014.