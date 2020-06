Coppa Italia, niente premiazione, incassi e istituzioni per la finale

La sfida tra Juventus e Napoli per la finale di Coppa Italia avrebbe potuto richiamare all’Olimpico oltre 60.000 spettatori per un introito potenziale di 3,5 o 4 milioni di Euro. Incasso chiaramente svanito, con conseguenze negative sia per i due club finalisti, cui sarebbe andato il 45% a testa (quindi tra 1,5 e 2 milioni), sia per la Lega, che avrebbe trattenuto il 10% per la copertura delle spese logistiche. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Sarà una finale insolita quella di questa sera legata al Covid-19 e a tutte le norme di sicurezza per evitare contatti e dunque i contagi. I dettagli del dopo-gara li svela l’edizione odierna di la Repubblica. La premiazione non ci sarà, la Coppa verrà presa in modalità self-service dal capitano, così come le medaglie. Mancheranno Sergio Mattarella, Vincenzo Spadafora e Giocanni Malagò, ma ci saranno Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino. Il calcio dovrà ripartire poco alla volta.