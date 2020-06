Napoli-Juventus: Hirving Lozano in panchina, confermato il forfait di Gonzalo Higuain per la finale

Lunedì era stato cacciato dall’allenamento da Gennaro Gattuso perché troppo svogliato, ma il caso è immediatamente rientrato. Il tecnico calabrese ha perdonato Hirving Lozano, il messicano triste che non gioca mai. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’allenatore è uno che non serba rancore, così ieri c’è stato un colloquio chiarificatore con l’attaccante, che è stato regolarmente convocato e che oggi andrà in panchina nella finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Sul fronte Juventus, invece, Gonzalo Higuain è stato convocato come Giorgio Chiellini, ma non sarà del match. Sicuro il suo forfait. L’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che Maurizzio Sarri lo ha comunque chiamato per avere tutta la squadra riunita. Il “Pipita”, però, raggiungerà i compagni solo oggi a Roma, lo farà con Giorgio Chiellini e l’altro bianconeor indisponibile, Merih Demiral. Sarà dunque assente il grande ex di giornata, che fu decisivo nella Supercoppa tra Napoli e Juve del 2014.