Calciomercato Napoli, parla il fratello di Jeremie Boga: “Gli elogi di Cristiano Giuntoli fanno piacere”

Daniel Boga, fratello e agente di Jeremie Boga, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Jeremie è contento di tornare in campo, di giocare dopo questi mesi di stop. Vuole far bene con la sua squadra per raggiungere gli obiettivi del Sassuolo. Sarà interessante guardare le gare che mancano da quì alla fine stagione. Cosa ha fatto in quarantena? Lui è stato a casa col papà, ha impegnato il suo tempo in esercizi. La presenza del papà è stata molto costruttiva per Jeremie”.

“Finale Napoli-Juve? Guarderà la gara di questa sera all’Olimpico. Non so che squadra tiferà, sono entrambe squadre di grande valore. Si godrà lo spettacolo da spettatore. Parole elogio di Giuntoli? Sono arrivate a Jeremie, sono state molto belle. Arrivano da un ds di un grande club come il Napoli, fanno molto piacere. E’ sempre bello quando le persone che lavorano del calcio apprezzano il tuo talento”.