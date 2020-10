TUTTOSPORT – Cristiano Ronaldo come una belva in gabbia nel giorno di Juventus-Barcellona

“Juve, vinci per CR7”, scrive Tuttosport in apertura quest’oggi. Tampone ancora positivo, Cristiano Ronaldo costretto a saltare anche la sfida a distanza contro Lionel Messi e il suo Barcellona. “Mi sento una belva in gabbia”, ha detto il portoghese. Improbabile il recupero di Leonardo Bonucci, Andrea Pirlo sceglie la difesa a 4. Barcellona nel caos: il presidente si dimette alla vigilia della sfida. La Lazio, invece, è dimezzata dal Coronavirus. “Inter, che spreco!” e “Dea, viva Zapata!” i titoli nel taglio alto dedicati alle sfide delle italiane in campo ieri. Lo Shakhtar Donetsk ferma i nerazzurri: la formazione di Antonio Conte, con due traverse colpite e un gol divorato da Lautaro Martinez, non va oltre lo 0-0 in Ucraina. Strepitosa rimonta dell’Atalanta contro l’Ajax: da 0-2 a 2-2 con la doppietta di Duvan Zapata.

Oggi 12 partite di Coppa Italia. “C’è Toro-Lecce: Gojak e Bonazzoli, fateci vedere!”. Ieri in campo altre formazioni di Serie A e di Serie B: “Avanti Bologna, Entella e Samp. Monza, rigori ok”. Meno uno a Sportlab. Parla il presidente del CONI Giovanni Malagò che non le manda a dire: “Conte, il tuo DPCM è devastante”.