La rivoluzione di Gennaro Gattuso: ecco com’è cambiato il Napoli sotto l’aspetto mentale

La Gazzetta dello Sport crede particolarmente nella rivoluzione che Gennaro Gattuso sta apportando all’ambiente azzurro. “C’è un lavoro capillare dietro i successi del Napoli. Che non riguarda soltanto l’aspetto tecnico-tattico, perché si va oltre, perché Rino Gattuso ha avuto e sta avendo il merito di curare anche la questione mentale. In alcuni casi il suo sapersi rapportare con i giocatori è stato determinante per recuperarne qualcuno alla causa. Con la sua gestione è cambiato l’approccio, la squadra ne segue le indicazioni senza perdere di vista la serietà che l’allenatore richiede durante gli allenamenti”.

“Resta predominante, in ogni modo, la figura dell’allenatore che, attraverso una dedizione quasi maniacale, è riuscito a infondere tra i suoi giocatori quella fiducia che fa sentire tutti partecipi, ma non solo a chiacchiere, al suo lavoro. (…) Rino ha saputo motivare Insigne, restituendolo al suo ruolo di esterno sinistro offensivo e non più nei quattro di centrocampo, così com’era avvenuto con Ancelotti, mentre ha ridato fiducia a Hysaj, da esterno sinistro. Oggi il capitano è una risorsa importante”.