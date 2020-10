Napoli, Matteo Politano dovrebbe prendere il posto di Hirving Lozano contro la Real Sociedad

Gennaro Gattuso è al lavoro per studiare la formazione da schierare domani contro la Real Sociedad. Possibile chance per Diego Demme, ancora da valutare la situazione di Tiémoué Bakayoko dopo il taglio al ginocchio rimediato nel derby col Benevento. Resteranno a Napoli, invece, Eljif Elmas e Piotr Zielinski che continueranno ad allenarsi. Per loro non è arrivato il momento della convocazione, dopo la guarigione dal Coronavirus. Entrambi dovrebbero restare ad allenarsi a Castelvolturno evitando la partenza per la Spagna.

Il tecnico azzurro sta studiando ovviamente anche la fase offensiva, nella quale il polacco e il macedone avrebbero fatto sicuramente comodo: una possibilità potrebbe essere data a Matteo Politano, che dovrebbe andare a prendere il posto di Hirving Lozano. Non è pensabile attuare un forte turnover in questo momento, ma il Napoli sta facendo benissimo in campionato e dopo la sconfitta per 3-0 a tavolino rimediata contro la Juventus non può permettersi di perdere troppo terreno in Serie A.