Incredibile Cristiano Ronaldo: “Il tampone è una stron**ta!”. Salterà Juventus-Barcellona

Cristiano Ronaldo è risultato ancora positivo al Coronavirus dopo l’ultimo tampone effettuato. L’attaccante della Juventus ha sfogato la propria rabbia su Instagram per dover saltare la sfida Champions di stasera contro il Barcellona di Lionel Messi, contestando i tamponi e appoggiando indirettamente i negazionisti del COVID. “Mi sento bene e in forma. Il tampone è una stronzata!“, si legge in un commento del portoghese. Un’uscita sbagliata e pericolosissima in un periodo delicato come questo dove le fake news ed il negazionismo si diffondono sfruttando la disinformazione. Già nelle scorse settimane la sorella dell’attaccante aveva definito il COVID-19 come una frode per l’umanità.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Vincenzo Spadafora aveva chiesto a CR7 di comportarsi da esempio sulla base della sua popolarità, ma a quanto parte il Ministro dello Sport è rimasto inascoltato. Difficilmente quest’esternazione dell’ex Pallone d’oro non avrà ripercussioni, considerando l’eco mediatica di cui godrà nelle prossime ore, mentre la Juventus scenderà in campo contro l’attuale Pallone d’oro.