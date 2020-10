GAZZETTA – Niente Cristiano Ronaldo contro il Barcellona: la Juventus si affida a Paulo Dybala

“Conte ora batti Zizou”. Questo il titolo principale di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna. I nerazzurri sprecano, Lautaro Martintez fa cilecca, due traverse, un rigore negato: è solo pareggio con lo Shakhtar Donetsk. La qualificazione adesso passa dalle sfide contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, che ha pareggiato per 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach. Spazio anche all’Atalanta: “Rimontona Zapata: l’Ajax giovane scappa, i nerazzurri non mollano”. Avvio difficoltoso per la squadra di Gian Piero Gasperini che va sotto 2-0, ma ribalta e riesce a fare 2-2: è seconda.

“È Dybala l’anti Messi”. Cristiano Ronaldo resta positivo al Coronavirus e non ci sarà in Juventus-Barcellona. Anche la Lazio trova spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: “Incubo biancoceleste”. Giallo COVID: 5 fuori. Anche Ciro Immobile e Luis Alberto a casa. “I rossoneri comprano, l’arbitro Giacomelli paga”. Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio basso sul Milan, invece. Gravi errori del direttore di gara sui rigori: almeno 2 turni di stop per la partita arbitrata contro la Roma.