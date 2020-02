TUTTOSPORT – Condannati i cori di Brescia-Napoli sul Coronavirus

in

“Insigne-Ruiz, è ribaltone Napoli” si legge sul quotidiano piemontese Tuttosport nella prima pagina odierna. Non solo azzurri: “Juve, ti serve una Spallata. Il Toro vuole blindare Belotti” sono due degli altri titoli principali in primo piano. L’attaccante granata piace da tempo agli azzurri. Si parla anche di cronaca col Coronavirus, tanto citato nella partita di ieri sera.

“Napoletano Coronavirus” è stato infatti il terribile coro della Curva del Brescia, proprio nei giorni in cui la situazione da quelle parti si fa critica con contagi ed il primo decesso. Arriva quindi la dura condanna anche dell’edizione odierna di Tuttosport: “Molto più che da retrocessione il coro che ha intonato più volte la curva. Che gli vuoi dire, a gente così?”. Il Napoli ha risposto sul campo vincendo in rimonta con un’altra perla di Fabian Ruiz. Ora gli azzurri si stanno concentrando sul prossimo match di Champions League col Barcellona, in programma martedì.