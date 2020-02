Napoli, Kostas Manolas verso il Barcellona: “Nessuno è imbattibile, siamo tutti esseri umani”

Kostas Manolas ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria ottenuta del Napoli sul campo del Brescia. “Dovevamo vincere oggi e lo abbiamo fatto, la prestazione è stata buona e va bene così. Dovevamo giocare più velocemente la palla, ma il campo non era nelle migliori condizioni. Nella ripresa abbiamo creato di più ed abbiamo vinto la partita. Gattuso nello spogliatoio ci carica sempre. Il gruppo c’è sempre, purtroppo contro le piccole squadre abbiamo perso tanti punti. Prima della partita avevo detto a Fabian che deve tirare meglio, mi ha zittito (ride, ndr). Col Barcellona sarà molto difficile, non partiamo battuti. Faremo la nostra partita, vedremo chi vincerà. Il mio goal al Barcellona fu importante per me, ma ormai fa parte del passato. Speriamo di rivivere una gara del genere. Quando giochi contro il migliore al mondo è normale essere preoccupati. Nessuno però è imbattibile, siamo tutti esseri umani. Giochiamo prima la partita, poi faremo i conti”.