CDS – “Real Fabian! Il Napoli vince a Brescia e sale al sesto posto”

“Real Fabian! Il Napoli vince a Brescia e sale al sesto posto” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport in edicola. “La sfida al Barcellona parte dal talento spagnolo che Fiorentino vuole portare a Madrid. A segno anche Insigne: 2-1”. In primo piano anche la Juve: “Sarri contro Sarrismo”, il direttore Ivan Zazzaroni la ribattezza “Juvismo”.

Per il Napoli il sogno di qualificarsi alla prossima Champions League potrebbe rimanere tale. L’Atalanta è abbastanza distante in classifica, mentre superare la Roma non sembra un’impresa impossibile. Gli azzurri, nel frattempo, si occuperanno di onorare l’edizione attuale dell’Europa che conta. Martedì, al San Paolo, si giocherà la gara di andata degli ottavi di finale contro il Barcellona. Chissà che non sia proprio lo spagnolo Fabian Ruiz, in gran spolvero nelle ultime uscite, a risultare decisivo. La riconferma di Gennaro Gattuso passa anche da questa partite. Potrebbe trattarsi dell’ultima esibizione del Napoli in Champions per un po’ di tempo.