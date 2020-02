Calciomercato Napoli, Mino Raiola presente col Barcellona per parlare di Hirving Lozano

Per la sfida al Barcellona sarà presente al San Paolo anche Mino Raiola, il più noto dei procuratori sportivi. Da quanto appreso dal portale Gonfialarete.com di Raffaele Auriemma, l’agente seguirà la gara dei suoi assistiti Lorenzo Insigne e Kostas Manolas. Soprattutto, discuterà con la società la situazione di Hirving Lozano, che non rientra nei piani di Gennaro Gattuso nonostante il grande investimento del club.

Il messicano sta cercando di mantenere la calma e di aspettare il proprio momento senza farsi prendere dalla frustrazione, anche perché ormai non c’è possibilità di intervenire a mercato chiuso e l’estate è ancora lontana. Ogni discorso è prematuro e lo stesso giocatore non vorrebbe lasciare l’azzurro senza aver prima lasciato un segno e ricambiato l’affetto che non è mai mancato in città. Mino Raiola chiederà spiegazioni più che altro su cosa non sta funzionando e su come invertire il momento. Lo scenario più probabile, ad ogni buon conto, rimane quello della cessione.