TUTTOSPORT – “Chi fa l’affare?”. Il Napoli perde Haaland…

“Chi fa l’affare?”, titola l’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport. Nel mirino le ultime trattative di mercato che interessano le big italiane. La Juventus avrebbe messo seriamente gli occhi su Haaland del Salisburgo, mentre Conte vuole riabbracciare Vidal all’Inter. L’operazione già chiusa è quella di Zlatan Ibrahimovic al Milan, sulla quale si stanno spendendo i commenti più disparati. In taglio basso, invece, si parla di Nicola che approda al Genoa e di Roma-Torino, una delle partite che segneranno la ripresa del campionato dopo la sosta natalizia.

Occhio, Napoli. Gli azzurri stavano pensando ad Haaland, che aveva ben impressionato nei match del girone di Champions, ma i bianconeri sono avvantaggiati. Un vero peccato considerando che la giovane età del ragazzo, che avrebbe potuto garantire una certa longevità al reparto offensivo partenopeo. Con Llorente in dubbio, Gattuso ha solo Milik come vera prima punta e non dovrebbero arrivare riserve a gennaio. Mertens o Callejón agiranno all’occorrenza da “falso nueve”.