GAZZETTA – “Diavolo d’un Ibra”, niente Napoli

in

“Diavolo d’un Ibra” è il titolo che campeggia sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi. apertura quest’oggi. Il gigante rossonero si prende giustamente la scena. Ieri era arrivata l’ufficialità del ritorno al Milan dopo 7 anni e mezzo. “Lo stesso Zlatan, un Milan diverso”, aveva scritto l’attaccante su Instagram nelle ultime ore. “Lotterò per una città che amo, cambieremo la nostra stagione”, ha dichiarato lo svedese. “In trentuno anni di storia rossonera non ho mai visto un giocatore appenderne al muro un altro perché non si impegnava abbastanza”, ha rivelato invece Galliani.

Spazio anche all’Inter che vuole prendersi Vidal, in rottura con Barça per dei bonus non pagati. Si parla anche della Roma e del Genoa, che ha appena cambiato allenatore. Mancano notizie di rilievo sul Napoli. Ibrahimovic, che poteva essere un obiettivo azzurro, ha perso ogni chance di approdare nella piazza azzurra dopo l’ammutinamento e l’addio di Carlo Ancelotti.