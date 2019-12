De Laurentiis crede in Gattuso, ma il Napoli inizierà un 2020 tremendo

in

Gennaro Gattuso gode della piena fiducia di De Laurentiis. Nonostante il poker di partite complicate che attende il Napoli nelle prossime settimane con Inter, Lazio, Fiorentina e Juventus a caccia di punti, il presidente è sicuro che il nuovo tecnico farà bene. “La squadra si è arresa troppo in fretta e ora è pronta a ripartire. La prima vittoria della gestione Gattuso ha fatto ritrovare il sorriso ai tifosi, ma soprattutto a De Laurentiis che nella lettera indirizzata a tutti i sostenitori partenopei per le festività natalizie ha voluto sottolineare la centralità del ruolo del tecnico calabrese. Sarà Ringhio a dover dare la scossa giusta e la società punta tutte le sue fiche sull’allenatore calabrese”, sottolinea il Corriere del Mezzogiorno.

Sfida ardua per Gattuso, che dovrà preparare tanti big match senza aver ancora accolto i potenziali rinforzi di gennaio. Il Napoli è al lavoro soprattutto per il centrocampo. Da risolvere è anche la situazione legata ai rinnovi di diversi elementi in scadenza.