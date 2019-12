Calciomercato Napoli: la Fiorentina vuole Fernando Llorente, gli azzurri ci pensano

La Fiorentina potrebbe essere interessata a trattare con il Napoli nella prossima sessione di calciomercato per il prestito di Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo, che l’anno scorso ha sfiorato la finale di Champions League con la maglia del Tottenham, non è passato inosservato in questi primi mesi azzurri e piace a diverse squadre, come l’Inter. Come scrive il quotidiano toscano La Nazione, l’iberico potrebbe anche scegliere di trasferirsi a gennaio per giocare con maggiore continuità. Rimane comunque aperta la pista dello scambio con i nerazzurri per Matteo Politano.

Gattuso è appena arrivato e deve valutare bene i vari elementi della rosa prima di procedere con cessioni eventualmente affrettate. Anche la Fiorentina ha cambiato allenatore da poco, esonerando Vincenzo Montella per prendere Giuseppe Iachini. Saranno settimane di studio per i due tecnici, con il buon vecchio Fernando Llorente nel mezzo. Arek Milik sta facendo bene, ma nessuno a Napoli scommetterebbe sulla sua longevità. Sul mercato, comunque, gli azzurri non stanno cercando altre prime punte.