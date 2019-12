Calciomercato Napoli, Claudio Onofri è sicuro: “Paredes e Torreira più pronti di Lobotka”

in

Claudio Onofri, ex giocatore di Avellino, Genoa, Torino e Catania, ha parlato su Radio Kiss Kiss Napoli del calciomercato partenopeo e in particolari dei tanti nomi accostati agli azzurri. “Lobotka può fare il geometra nel Napoli. Con l’arrivo di Gattuso si è indovinato perfettamente il modulo adatto a questa squadra. Manca solo il Torreira della situazione. Fabian potrebbe farlo, ma gli si toglie la capacità di portarsi in avanti”. Puntare su Fabian Ruiz potrebbe essere rischioso, considerando le voci che vogliono lo spagnolo sul piede di partenza a luglio, dopo l’Europeo.

La preferenza di Claudio Onofri, comunque, è chiara. “Paredes e Torreira sono più pronti dello slovacco. Paredes è esploso in cabina di regia con Giampaolo. Se dovessi dire un giocatore adatto a quel ruolo, dico Torreira. L’uruguagio si è evidenziato alla Samp in maniera egregia in quel ruolo”. Con tutte queste alternative c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma il Napoli dovrà evitare di ridursi agli ultimi giorni del calciomercato invernale.