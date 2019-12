Calciomercato Napoli: Stanislav Lobotka sorpassa Lucas Torreira

in

Il calciomercato del Napoli ruota intorno al regista da regalare a Gattuso per il suo 4-3-3. Il nome di Stanislav Lobotka del Celta Vigo continua ad essere tra i più papabili e il Corriere del Mezzogiorno rivela che ci sarebbe già una bozza d’intesa su un contratto quinquennale a 2 milioni di Euro di ingaggio a stagione. In estate dovrebbero arrivare invece Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani, per un esborso di 30 milioni di Euro a favore dell’Hellas Verona.

Lo slovacco classe ’94 sembra aver scalvato Lucas Torreira nella lista di Cristiano Giuntoli. Il centrocampista dell’Arsenal risulta irraggiungibile e così il Napoli ha offerto 15 milioni più bonus per il giocatore consigliato da Hamsik. Il Celta Vigo, però, vorrebbe almeno 25 milioni, in barba alla clausola rescissoria da 50. Lobotka avrebbe già chiesto informazioni sulla città e aspetta solo che la trattativa entri nelle fasi calde, a dispetto delle smentite del procuratore secondo il quale non ci sarebbe alcun interesse degli azzurri.