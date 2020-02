TUTTOSPORT – “C’è solo CR7! Sarri, basta gioco lezioso”

“C’è solo CR7! Sarri, basta gioco lezioso” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport. La Juventus pareggia col Milan nella semifinale d’andata di Coppa Italia a San Siro grazie a un rigore di Cristiano Ronaldo. L’episodio che ha portato al penalty tramite il Var, però, è decisamente contestato. Il portoghese ha colpito infatti in rovesciata il pallone, terminato poi sul braccio di Davide Calabria che stava saltando di spalle. Il quotidiano si sofferma sulle difficoltà della squadra bianconera che ottiene un buon pari, ma che ancora non convince. Il rischio di rimanere a bocca asciutta quest’anno è notevole. Maurizio Sarri non sta riuscendo a riproporre a Torino il bel gioco visto ai tempi del Napoli, ormai due anni fa. La Juventus è prima in campionato, ma a pari merito con l’Inter e con un solo punto di vantaggio su una Lazio che non dovrà giocare le coppe.