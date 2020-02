CDS – “SalvaSarri”, mentre il Napoli perde il “sarrismo”

“SalvaSarri” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Focus sul pari della Juventus a San Siro, ma si parla anche della novità del Var a chiamata, proposta proprio del quotidiano. In basso si parla anche di Lazio e Inter e dei 150 milioni di distanza tra gli investimenti delle due squadre che in classifica di campionato sono ad un passo. Biancocelesti e nerazzurri si affronteranno domenica sera per uno dei big match più attesi di tutto l’anno. Entrambe le compagini hanno le carte in regola e le motivazioni giuste per spezzare l’egemonia nazionale della “Vecchia Signora”.

Il Napoli, intanto, si prepara per il Cagliari. Ancora più importante sarà la gara di ritorno di Coppa Italia con l’Inter, in programma il 5 marzo. Il quotidiano sottolinea come il “sarrismo” sia finito. L’attenzione dei tifosi, però, è rivolta in queste ore al metro di giudizio arbitrale apparentemente diverso utilizzato in Milan-Juventus, in cui è stato concesso un rigore per fallo di mano negato invece in Inter-Napoli.