TUTTOSPORT – Carlo Ancelotti stende José Mourinho: l’Everton vola

“Pirlo alla Juve: ‘Datemi un bomber'”. Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sui bianconeri. Il tecnico archivia con soddisfazione il 5-0 in amichevole contro il Novara, ma ammette: “Serve un attaccante, prima possibile”. Spazio nel taglio laterale ai granata con il titolo seguente: “Ciao Rodriguez, ma Torreira è vicino!”. Il terzino sinistro si ferma per noie muscolari, mentre il centrocampista dell’Arsenal si avvicina.

“Volata vice Lukaku: rispunta Llorente”. Non c’è solo Olivier Giroud nel mirino della squadra arrivata seconda in campionato lo scorso anno. Tante le opzioni percorribili da Beppe Marotta e Piero Ausilio. Infine, “Ancelotti stende Mou. Castagne, subito gol”. Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio laterale sul campionato inglese questa mattina. L’Everton piega il Tottenham, mentre l’ex esterno dell’Atalanta va subito in gol nella vittoria per 3-0 del Leicester. Carlo Ancelotti ha ottenuto una vittoria non indifferente contro una formazione che spera di poter tornare presto in Champions League.

