Calciomercato Napoli, gli azzurri aspettano ancora un’offerta da 80 milioni per Kalidou Koulibaly

“Il pezzo forte in uscita è Koulibaly, il Napoli attende un’offerta da 80 milioni (bonus compresi) per la sua cessione”. ‘Il Mattino’ analizza la questione che riguarda il centrale senegalese, per il quale Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di fare sconti ai club interessati. Il destino del giocatore, però, è evidente. Il difensore è in uscita da tempo e il presidente vuole cederlo adesso per evitare che si svaluti ulteriormente l’anno prossimo. Fino a qualche mese fa si parlava di una valutazione di 100 milioni di Euro, oggi impossibili da ottenere in fase di trattativa.

Il quotidiano spiega che il club che si è mostrato maggiormente interessato è il Manchester City ma è sempre possibile un inserimento da parte del Paris Saint-Germain. Solo dopo che si concretizzerà il discorso relativo alla sua cessione il club azzurro si fionderà su Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal. L’alternativa è Marcos Senesi, il difensore argentino del Feyenoord.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.