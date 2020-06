TUTTOSPORT – Aurelio De Laurentiis non molla: per cedere Arkadiusz Milik alla Juventus, il Napoli non accetta contropartite tecniche

La prima pagina di oggi di Tuttosport apre con: “Juve-Arthur, che affare! E ora Milik“. Dure critiche dei catalani al Barcellona per lo scambio con Miralem Pjanic. Ieri a Torino visite mediche per il brasiliano. Fabio Paratici adesso stringe per l’attaccante polacco. In taglio alto spazio alle vittorie di Atalanta, Inter, Milan e Napoli: “Vola la Dea del gol! Inter, Milan e Napoli: sì!“. L’Atalanta trionfa a Udine, rimonta di Antonio Conte a Parma. Vincono Stefano Pioli e Gennaro Gattuso.

Se Arkadiusz Milik non rinnova, va via. Il futuro del bomber polacco sta per essere scritto. Il giocatore piace tanto alla Juventus, ha già un accordo di massima col club bianconero e ora spera nella fumata bianca tra le due società. Aurelio De Laurentiis non avrebbe problemi a cedere il calciatore alla “Vecchia Signora”, ma ha posto una sola condizione imprescindibile già tempo fa: pretende 40-50 milioni di Euro senza contropartite tecniche. La Juve, invece, vuole uno scambio.