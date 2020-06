Napoli, Antonio Corbo esalta Gennaro Gattuso: “Rimane sul campo per dirigere l’allenamento di chi non ha giocato”

Nel suo consueto editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha commentato la vittoria del Napoli contro la SPAL.

“Gattuso ha rivelato un tratto della sua gestione. Rimane sul campo per dirigere l’allenamento di chi non aveva giocato. Un martello. Non dà mai tregua, portando il Napoli raccolto in pezzi, ribelle e sbandato dopo la rivolta del 5 novembre, ad una brusca virata. L’inizio di una ferrea serie positiva. Quando si dice, la continuità. Ed il Napoli l’ha ribadita ieri. (…) Gattuso cambia sette titolari rispetto alla vittoria esterna di martedì a Verona, senza che siano mancati i caratteri distintivi del Napoli, ormai evidenti. La qualità del gioco. I triangoli stretti e bassi nella fase finale dell’azione. Gli equilibri. Si sono notati assetti diversi nella ripresa quando il Napoli con vantaggio ridotto (annullato dalla Var il terzo gol e subìto quello di Petagna dalla Spal) alterna e improvvisa altri moduli: 4-1-4-1 con Mertens prima punta, poi 4-4-2, partendo da un vago 4-3-3 che sembra il marchio di fabbrica”.