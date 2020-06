Calciomercato Napoli, il rinnovo di José Callejon dopo agosto sembra impossibile

Il bel goal di José Callejon contro la SPAL porta con sé la malinconia dell’addio. L’edizione odierna di Repubblica fa sapere infatti che lo spagnolo stava per andare via, poteva salutare i compagni, ieri, contro la formazione di Gigi Di Biagio. Poi, però, ha scelto di restare gratis, lo hanno convinto Gennaro Gattuso e i compagni. C’è un finale di stagione ancora tutto da vivere, soprattutto in Champions League. Dunque, l’esterno sarà del Napoli fino ad agosto, sarà riconoscente agli azzurri, ma il vero rinnovo è un’utopia.

A questo punto sembra scontato l’addio a fine estate. Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto per trattenerlo, ma senza riuscirci. Il contratto propostogli non era inferiore a quello attuale. Si parla di 3 milioni di Euro a stagione. Nel giocatore, evidentemente, è prevalsa in modo particolare la volontà di ritornarsene a giocare in Spagna, da dove è partito, per finire la carriera in patria.