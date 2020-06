Napoli, tanti rammarichi a questo punto della stagione: la qualificazione in Champions è lontana

Il Napoli vince e si diverte, con la SPAL finisce 3-1. 3 punti recuperati dunque sulla Roma, sconfitta dal Milan a San Siro. L’Atalanta, prossima avversaria, rimane distante 12 lunghezze. Anche vincendo lo scontro diretto, per gli azzurri sarebbe complicato raggiungere il quarto posto. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, comunque, elogia il lavoro di Gennaro Gattuso.

“Può gongolare Aurelio De Laurentiis: segnano un po’ tutti i suoi attaccanti – a prescindere dalla maglia indossata – e il Napoli continua a volare col Metodo Gattuso. Cambiano uomini e interpretazione della gara, non il risultato e contro la SPAL arriva la quinta vittoria consecutiva in campionato, una striscia così mancava dai tempi di Maurizio Sarri, 2018, quando la squadra contendeva lo scudetto alla Juve. E del resto i numeri dicono che il Napoli del girone di ritorno è secondo in classifica. Vale a dire che senza quello sciagurato avvio, oggi la squadra starebbe quantomeno a lottare in zona Champions”.