GAZZETTA – “Il Ringhio Napoli non si ferma più: è la quinta di fila”

“RibaltInter” scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Spazio alla vittoria della formazione di Antonio Conte al Tardini contro il Parma. Sotto di un goal (Gervinho), i nerazzurri la ribaltano nel finale. Nel taglio alto si parla di mercato e dell’arrivo di Arthur alla Juve. “Juve: 5 anni di Arthur”. Fatta per lo scambio con il brasiliano del Barcellona. Il tecnico che lo ha lanciato, Luiz Felipe Scolari, lo esalta: “E’ perfetto per Maurizio Sarri”. “ReBig Milan”: prima vittoria con una grande per la formazione di Stefano Pioli. Milan da Europa e la Roma crolla. Il solito Ante Rebic e un rigore di Hakan Calhanoglu condannano i giallorossi, che si allontanano dalla Champions. Paolo Maldini si tiene Gigio Donnarumma: “Il migliore al mondo”.

Non si può ignorare questa Dea. “Vola Colombia. L’Atalanta sale a 80 reti e blinda il 4° posto”. In gol Duvan Zapata e Luis Muriel (doppietta)”. Infine: “Il Ringhio Napoli non si ferma più: è la quinta di fila. E Mihajlovic inguaia la Sampdoria”. Pirotecnico 3-3 tra Sassuolo ed Hellas Verona