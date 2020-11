TUTTOSPORT – “Assi di coppa”

“Assi di coppa” è il titolo in apertura quest’oggi su Tuttosport. Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata ribaltano il Ferencvaros e la Juventus si qualifica agli ottavi di finale di Champions League con due turni d’anticipo. Paulo Dybala ancora deludente e sostituito. Decisivi i cambi di Andrea Pirlo. Anche la Lazio di Ciro Immobile si avvicina al passaggio del turno dopo il successo per 3-1 contro lo Zenit. Nel taglio alto si parla delle gare di stasera. “Inter, ora o mai più” e “Dea per la storia”: Antonio Conte senza alternative, deve battere il Real Madrid per evitare un altro flop in Champions. Atalanta a Liverpool per restare in corsa.

Il Torino pensa al mercato. “Singo fino al 2023, Pavoletti per l’attacco”. Anche il Milan guarda avanti: “Vice Ibra: la priorità è Giroud”. I rossoneri si guardano attorno e pensano a un attaccante di scorta. In corsa anche Luka Jovic e Mariano Diaz, la soluzione rappresentata da Mario Mandzukic a parametro zero resta in sospeso.