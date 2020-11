Gennaro Gattuso in conferenza stampa: “Ho parlato alla squadra, non ci ho litigato. Io non devo vedere nulla”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Rijeka. “Nella mia squadra pensiamo a lavorare, firmiamo dei contratti importanti, cifre importanti e siamo tutelati. In questo momento non dobbiamo pensare a questo, sarebbero alibi. Chi cerca alibi non può stare con me. Io lavoro a 300 all’ora tutti i giorni, voglio persone con passione. Io vedo tutto questo nella mia squadra, la squadra mi segue. I numeri dicono che gioca un grandissimo calcio, ma serve più malizia, cattiveria. Sono contento della squadra, poi qualcuno qui a Napoli pensa che dovevamo fare 130 punti e non perdere mai, ma io so che calcio proponiamo. Possiamo fare meglio, ma la strada che abbiamo iniziato mi piace molto”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Quello che avete scritto, non è vero, del tutto. Ho parlato alla squadra, non ci ho litigato. Io non devo vedere nulla, l’impegno c’è sempre. C’è appartenenza, ma in questo momento tutto ciò non basta e voglio qualcosa in più. Il giocare bene ci fa sedere, non deve accadere, in alcuni momenti bisogna leggere le partite. Dobbiamo tornare ad annusare il pericolo. Non si può giocare bene 90′, questo è quello che voglio, forse non mi esprimo bene ma a Sky ho detto subito che la responsabilità è mia dopo un anno. Non c’è stato nessun massacro, non è vero che ho puntato sui giocatori, la squadra lo sa come intendo io il calcio. (…) Bisogna leggere anche gli altri dati, non giudicare solo i risultati: la squadra fa tantissime cose alla grande, ma per distruggere gli avversari ci manca questo passaggio”.