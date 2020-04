TUTTOSPORT – Arkadiusz Milik vicino alla Juventus, “Ciao Napoli”

“Milik-Juve. Ciao Napoli”, così titola l’edizione odierna di Tuttosport riguardo alla notizia di mercato più rumorosa delle ultime settimane. Si parla tanto del possibile passaggio dell’attaccante in maglia bianconera, confermato anche dal vice-presidente della federazione polacca: “Arek ha già deciso di andarsene, e la Juve è la Juve”.

”L’attaccante continua ad ascoltare le proposte che gli arrivano dalla Spagna, dall’Inghilterra, ma soprattutto dalla Juventus. E’ stato il coach Sarri a chiederlo espressamente al dg Paratici, perché lo vede idoneo nel ruolo di spalla per Ronaldo. A dispetto della precisazione dell’agente, il vicepresidente della federazione polacca Kozminski ha dato praticamente per fatto l’addio di Milik al club azzurro”. Anche Chelsea e Tottenham sono sul centravanti, ma non si sono ancora fatti avanti con offerte ufficiali. Il Napoli non vuole fare sconti e ha già fatto sapere che si siederà al tavolo della trattativa soltanto in presenza di una proposta irrinunciabile, intorno ai 50 milioni di Euro.