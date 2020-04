GAZZETTA – Napoli, Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis non hanno un accordo

“Inter, bomber a costo zero: ora risale Mertens” si legge oggi in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. Oltre a Olivier Giroud torna di moda il belga del Napoli che non ha ancora rinnovato. In alto la situazione legata al futuro del calcio, in primo piano Maurizio Sarri e l’idea di Federico Bernardeschi punta qualora ci fossero problemi alla ripartenza con Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, già sul mercato un anno fa.

Il futuro di Dries Mertens rimane in bilico, intanto. Ad inizio marzo il calciatore ha incontrato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. “Giocatore e presidente non hanno un accordo, bloccato anche dalle questioni legali post “ammutinamento”, che ADL non intende archiviare. Mertens guadagna 4 milioni e ne chiederebbe 5, è molto legato alla città di Napoli, cosa che potrebbe fargli preferire una destinazione all’estero. Sull’altro piatto della bilancia c’è però la possibilità di continuare in un campionato a cui si adatta bene e la possibilità di giocare all’Inter con il compagno di nazionale e amico Lukaku“.