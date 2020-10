TUTTOSPORT – Arkadiusz Milik verso la Fiorentina: 5 milioni di prestito e 25 di riscatto

Di nuovo contro, Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. “Finalmente!” è il titolo con cui si apre l’odierna edizione di Tuttosport, che parla del sorteggio di Champions League che ha messo di nuovo uno contro l’altro l’argentino e il portoghese: “Ronaldo contro Messi, Conte contro Zidane, Gasp contro Kloop: il sorteggio di Champions sforna grandi sfide. Ma nel complesso dalle urne di Ginevra sono usciti gironi abbordabili per le italiane”.

Per quanto riguarda il Napoli, si parla di Arkadiusz Milik prossimo alla Fiorentina: per il quotidiano l’affare è a un punto di svolta. Secondo il quotidiano, infatti, per Aurelio De Laurentiis è arrivata una buona notizia sul fronte relativo alla cessione del polacco, con il club viola pronto a chiudere per il classe ’94. “Il presidente del Napoli potrà concentrarsi sulle battute finali del mercato. Milik finalmente sta per accasarsi: lo vuole la Fiorentina, che pagherà al Napoli 5 milioni di prestito più 25 di riscatto, appena il club azzurro rinnoverà di un anno l’accordo con il polacco in scadenza a giugno 2021”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.