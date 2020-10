Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli ci prova per Tiémoué Bakayoko

Il Napoli punta Tiémoué Bakayoko: il suo arrivo servirebbe per dare maggiore sostanza al centrocampo. La Gazzetta dello Sport ha svelato tutti i dettagli della trattativa che il Napoli sta cercando di impostare con il Chelsea. “Cristiano Giuntoli ci sta provando in maniera importante. Il ds napoletano ha avuto un colloquio telefonico con il Chelsea al quale ha offerto 2 milioni di Euro per il prestito oneroso senza diritto o obbligo di riscatto. Al giocatore, invece, il Napoli è pronto ad offrire un biennale da due milioni di Euro a stagione, a fronte dei 3,5 milioni di Euro che rappresentano l’attuale stipendio che percepisce dal club inglese.

“La proposta del Napoli, dunque, è al vaglio dei dirigenti del Chelsea che vorrebbero dare Bakayoko con la formula del prestito con diritto di riscatto. I due club hanno concordato una scadenza, entro domani il Napoli si aspetta una risposta. Se dovesse essere positiva, l’operazione potrebbe avvenire in tempi molto stretti considerato che lunedì sera il mercato chiude”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.