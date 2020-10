Calciomercato Napoli, secondo Raffaele Auriemma Tiémoué Bakayoko è vicino

Gennaro Gattuso potrà finalmente avere il centrocampista di riferimento e di peso per applicare senza affanni il 4-2-3-1. L’edizione odierna di Tuttosport, con un pezzo a firma di Raffaele Auriemma, apre in maniera netta all’arrivo in casa azzurro di Tiémoué Bakayoko, mediano che il Napoli sta cercando di regalare al tecnico calabrese in questi ultimi giorni di mercato.

Secondo il quotidiano l’affare si farà. “Si tratta di Tiémoué Bakayoko, 26enne franco-ivoriano di 1,89 centimetri, che Ringhio ha avuto modo di apprezzare quando ha allenato il Milan. Il Chelsea ha bisogno di ridurre l’organico e acconsente di cedere Bakayoko in prestito con diritto di riscatto”. I tempi sono ristretti, ma le probabilità di successo sembrano elevate. Iniziano a circolare anche le cifre della trattativa. Si parla di 2 milioni per il prestito oneroso e altrettanti per l’ingaggio del giocatore.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.