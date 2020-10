Coronavirus, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla partecipazione di Aurelio De Laurentiis all’assemblea di Lega

Aperta un’inchiesta su Aurelio De Laurentiis dopo le polemiche suscitate dalla sua partecipazione all’assemblea di Lega e la seguente positività al Coronavirus. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che riassume così la vicenda. “Intanto, la procura di Milano ha aperto un fascicolo «conoscitivo», cioè senza ipotesi di reato né indagati, dopo l’esposto presentato dal Codacons contro Aurelio De Laurentiis per la sua partecipazione all’ultima assemblea di Lega coi sintomi del Covid. E’ escluso, in ogni modo, che il presidente fosse a conoscenza della sua positività. Si dovrebbe andare verso l’archiviazione”.

Il presidente azzurro è stato oggetto di pesanti critiche dopo la sua partecipazione all’assemblea. Nel Napoli, comunque, non si sono registrati casi di positività dopo quell’episodio. Anzi, oggi i timori sono legati perlopiù al match contro il Genoa, diventato un vero e proprio focolaio. A breve i calciatori azzurri conosceranno gli esiti degli ultimi tamponi ai quali si sono sottoposti.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Juventus Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.