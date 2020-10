Gennaro Gattuso e l’ispirazione sarriana: in meno di un anno ha rivoltato il Napoli

Il suo calcio è d’ispirazione sarriana, come ha spesso ammesso. Scrive così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport su Gennaro Gattuso, analizzando il credo tattico del tecnico del Napoli. “Ha svelato il “copia e incolla”, applicando al suo Milan le teorie del Napoli di Maurizio Sarri, con tanto di possesso palla e particolare attenzione alla fase difensiva. Tutto nella velocità giusta per esaltare il potenziale offensivo. L’ex tecnico della Juventus ha dato lezioni di calcio e spettacolo nel suo triennio napoletano, ma non ha vinto nulla”.

“L’approccio di Gattuso, invece, è stato subito vincente. La conquista della Coppa Italia ha avuto un valore assoluto, se solo si pensa da dove era partito. In otto mesi ha rivoltato il Napoli e l’ha fatto con grande dedizione. Il 4-3-3 è stato il suo schema di partenza, ma c’è stato pure il momento del 4-1-4-1, quando ha avuto bisogno di arginare la forza degli avversari e capitalizzare al massimo la forza dei suoi attaccanti, abili nelle ripartenze”.

