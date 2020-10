GAZZETTA – “Milan mai visto”: qualificazione ai gironi di Europa League dopo 24 rigori

Il Milan che riacciuffato il pareggio all’ultimo secondo dei supplementari contro il Rio Ave grazie ad un rigore di Hakan Calhanoglu e 24 tiri dal dischetto. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola: “Milan mai visto”. Nuovo colpo in arrivo per la Juventus, invece: Federico Chiesa è sempre più vicino a vestire la maglia bianconera. C’è l’intesa con la Fiorentina, per una somma di circa 60 milioni in 4 anni: ora servono le cessioni per finanziare il colpo. In uscita restano Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Sami Khedira e Douglas Costa. Nell’ultimo weekend la corsa contro il tempo per abbassare il monte ingaggi.

I sorteggi di Champions League di ieri hanno messo la Juventus di Cristiano Ronaldo contro il Barcellona di Lionel Messi, la Dinamo Kiev e il Ferencvaros. L’Atalanta ha pescato Liverpool, Ajax e Midtjylland. Per l’Inter di Antonio Conte ci sono invece il Real Madrid, lo Shakthar Donetek e il Borussia Moenchangladbach. Infine, la Lazio giocherà con Zenit, Borussia Dortmund e Bruges.

