Nando Orsi è sicuro: “Napoli squadra forte, lo si diceva anche con Carlo Ancelotti che poteva vincere lo scudetto”

In diretta su Radio Punto Nuovo è intervenuto nelle ultime Nando Orsi, allenatore ed opinionista Sky, che ha parlato anche degli azzurri. “Napoli da scudetto? Ovvio che il Napoli è squadra forte, lo si diceva anche con Ancelotti che poteva vincere lo scudetto. È una squadra tecnicamente valida: troppi passaggi non servono per arrivare in porta, con Sarri aveva un senso, ora questa squadra mi sembra perfetta per il 4-3-3. Non serve un fraseggio che non porta a nulla, 8 goal fatti con Osimhen in campo devono pur voler dire qualcosa. Gattuso deve andare da Zielinski e Fabian e deve dir loro: quando va uno l’altro resta con un esterno che si avvicina e aiuta. Si devono trovare gli equilibri: se il Napoli tiene il pallone, non subisce goal, ma si devono trovare gli equilibri”.

A tal proposito, c’è molta curiosità sullo schieramento che Gennaro Gattuso deciderà di adottare a Torino, contro la Juventus. Lorenzo Insigne rientrerà solo a fine ottobre e a sinistra dovrebbe trovare spazio uno tra Eljif Elmas e Piotr Zielinski.

