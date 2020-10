Renzo Ulivieri promuove Gennato Gattuso: “Quella dei due moduli nel Napoli è una scelta giusta”

Nel corso de “Il Sogno Nel Cuore” su Radio Crc ha parlato Renzo Ulivieri, presidente dell’Assoallenatori. “Il problema Covid esiste. La Figc e la Lega devono studiare regole per salvaguardare la regolarità e la competitività del campionato. Bisogna usare il buon senso. Quella dei due moduli per Gattuso nel Napoli è una scelta giusta. Anzi, noi nel corso di Coverciano, spingiamo gli allievi ad allargare gli orizzonti sempre di più”.

Sia Gennaro Gattuso sia Andrea Pirlo sono arrivati ad allenare in grandi piazze dopo aver fatto poca gavetta. Per Renzo Ulivieri, però, “conta sempre il giudizio del campo. Chi è stato un grande calciatore può godere di alcuni vantaggi. Però, se perde 5 partite non è più un campione del mondo ma un tecnico che non riesce a ottenere risultati. I grandi calciatori devono essere bravi a capire che le giocate che a loro riuscivano con semplicità non sono comuni a tutti i giocatori”.

