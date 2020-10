Calciomercato Napoli, Amin Younes verso l’Eintracht Francoforte: cifra finale da concordare

Amin Younes è ormai sempre più lontano da Napoli. Il tedesco dovrebbe lasciare la città partenopea per volare in Germania all’Eintracht Francoforte, come ha spiegato Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale.

“Con il club azzurro si cerca l’accordo per un prestito oneroso e biennale, che consenta poi al club tedesco di riscattare (con opzione, senza obbligo) Younes nel 2022. Nel frattempo, al Napoli andrebbero circa 2 milioni per il prestito in attesa della cifra finale ancora da concordare. L’esterno tedesco era arrivato in Italia da svincolato nel 2018, ha collezionato 27 partite e 4 gol con il Napoli di Ancelotti prima e Gattuso poi in questi due anni, ma a inizio stagione non è stato inserito dal club nella lista per la Serie A, vista la cessione in programma”, ha rivelato il giornalista. Da tempo Amin Younes è considerato un esubero nella rosa del Napoli e Gennaro Gattuso non ci ha mai puntato molto.

