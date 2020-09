TUTTOSPORT – Arkadiusz Milik verso la cessione in Premier League: l’Everton di Carlo Ancelotti lo punta

“Urlo Inter! Fame Juve”. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. I nerazzurri di Antonio Conte sono stati protagonisti di una grande rimonta contro la Fiorentina grazie ai gol nel finale di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio. Alla fine a San Siro Samir Handanovic e compagni si sono imposti 4-3 sui viola. Questa sera invece sarà il turno della Juventus che all’Olimpico sarà ospite della Roma.

In casa Napoli, intanto, si continua a parlare del futuro di Arkadiusz Milik. In quest’ultima settimana di mercato gli azzurri dovranno concentrarsi sulle cessioni. Dopo esser stato ad un passo dalla Juventus e virtualmente un attaccante della Roma, il polacco ha visto sfumare ogni pista italiana, ma non quella legata alla Premier League. “La sua destinazione è la Premier League dove l’Everton allenato con profitto da Carlo Ancelotti, tre vittorie nelle prime tre partite, si sarebbe convinto a sborsare i 25 milioni che il club partenopeo chiede. (…) Il club di Liverpool deve solo fare attenzione alla concorrenza del Tottenham”.

