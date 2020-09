GAZZETTA – Alex Meret e David Ospina a confronto: uno dei due giocherà nelle coppe?

“Inter pazza di gioia” è il titolo d’apertura dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che non poteva non dedicarsi in primo piano all’incredibile rimonta dell’Inter nel debutto stagionale in casa con la Fiorentina. Due volte sotto, all’ultimo respiro i nerazzurri hanno la meglio con Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio a siglare il 4-3 finale. “Lazio e Benevento, che colpi. I fratelli Inzaghi fanno festa”. Altro titolo in taglio basso per la rosea, che completa il racconto degli anticipi soffermandosi anche su Simone e Filippo Inzaghi, rispettivamente vincenti con Lazio e Benevento contro Cagliari e Sampdoria.

Piccolo spazio anche per la notizia del giorno in casa Genoa in vista del match del San Paolo di oggi: “Perin positivo, Genoa alle 18”. Il “Grifone” sarà impegnato contro il Napoli, ma sono ancora tanti i dubbi sul match. Il giornale si sofferma anche sul dualismo tra Alex Meret e David Ospina: uno dei due potrebbe essere utilizzato nelle coppe e l’altro in campionato.

