Calciomercato Napoli, il Paris Saint-Germain offre troppo poco per Kalidou Koulibaly: la permanenza è possibile

L’offerta del Paris Saint-Germain per Kalidou Koulibaly si è rivelata inaccettabile per il Napoli. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club francese ha proposto 40 milioni di Euro, incassando subito il rifiuto del Napoli che al Manchester City aveva detto di no di fronte a un’offerta nettamente superiore. Agli azzurri non sono bastati 60 milioni per vacillare. La situazione, dunque, non si sblocca e difficilmente cambierà. Anche Sokratis Papastathopoulos, il difensore che il Napoli aveva bloccato in vista della possibile cessione di Kalidou Koulibaly, sta rimanendo alla finestra. I tifosi del Napoli che sperano nella permanenza del difensore senegalese, che per il momento sta giocando regolarmente da titolare.

Mancano meno di 10 giorni alla fine del mercato e le possibilità di una cessione stanno sensibilmente diminuendo. Aurelio De Laurentiis ha voluto tirare la corda, sperando in un trasferimento stellare che avrebbe sbalordito tutto il calcio europeo. Quella dei 100 milioni, però, rimane una favola…

