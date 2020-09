Calciomercato Napoli, Fernando Llorente riapre allo Spezia: biennale da 2,5 milioni più bonus

Continuano ad arrivare novità ora dopo ora riguardo al mercato del Napoli, in particolare sul futuro di Fernando Llorente. Secondo Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, l’attaccante spagnolo potrebbe finire allo Spezia dopo aver rifiutato la prima offerta dei liguri. “Fernando Llorente allo Spezia: due sere fa su Sportitalia vi avevamo anticipato un clamoroso tentativo del club ligure per l’attaccante spagnolo che ha un contratto con il Napoli in scadenza. E Llorente aveva espresso tutte le sue perplessità, quasi respingendo al mittente la proposta. Ma le cose stanno cambiando, Volpi è un patron molto ambizioso, lo Spezia può allargare i cordoni della borsa per un biennale con base di almeno 2,5 milioni più bonus. E ora Llorente, che ha altre proposte, ci sta pensando davvero, ha dato un’apertura e lo Spezia può sperare”.

Con Andrea Petagna e Victor Osimhen, non c’è spazio per Fernando Llorente. Adesso il Napoli deve sistemare solo Arkadiusz Milik.

