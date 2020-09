Napoli-Genoa, Raffaele Auriemma ricorda: “Il numero minimo di calciatori da inserire nella lista è di 13”

La positività di Mattia Perin al Coronavirus rischia di stravolgere parte della seconda giornata di Serie A. Il match tra Napoli e Genoa, inizialmente in programma alle 15:00, è stato spostato alle 18:00, ma non è escluso che venga rinviato. Anche il giornalista Raffaele Auriemma ha toccato l’argomento attraverso i proprio canali social. “Mattia Perin è a casa sua ed è sfebbrato dopo la positività al Covid. In questo momento tutto il Genoa è in isolamento presso l’hotel nei dintorni dell’aeroporto di Genova, sede fissa dei ritiri pre-gara. Dopo la mezzanotte tutto il team sarà sottoposto all’ultimo tampone prima della partenza per Napoli, prevista domani mattina. Si imbarcheranno sul volo diretto a Capodichino solo i negativi al tampone e va ricordato che il numero minimo di calciatori da inserire nella lista dell’arbitro è di 13”.

Ancora qualche ora di attesa e sapremo le ultime su Napoli-Genoa, dunque. L’auspicio è che alla lunga il calendario non venga falsato.

